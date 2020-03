Corte na arrecadação do Sesc-Senac coloca Amazonas entre mais afetados

Tempos amargos

Manaus AM - Corte de 50% na arrecadação compulsória do Sesc-Senac, estimado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), deve resultar na demissão de 10 mil trabalhadores em todo o país e o fechamento de 265 unidades. Os cortes devem acontecer ao longo de três meses, informa documento encaminhado aos governadores pelo CNC.

Os estados mais afetados serão: Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás, Piauí, Paraná, Amazonas, Minas Gerais e Acre. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a redução dos atendimentos do Sesc e do Senac vai ocorrer em municípios que, em muitos casos, necessitam da infraestrutura dessas instituições para atendimento básico à população. “Mais de 90% das unidades que poderão ser fechadas estão presentes em regiões que, muitas vezes, carecem da presença do governo e, principalmente nestas localidades, os serviços que o Sistema Comércio oferece chega aos mais pobres, a parcela que sofrerá o maior impacto com fechamento”, afirma Tadros.

Para evitar o fechamento das unidades, a redução dos atendimentos e a demissão dos trabalhadores, a CNC enviou ao presidente da República, Jair Bolsonaro; aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Mandetta (Saúde), e aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, David Alcolumbre, um plano de ações do Sesc e Senac (acesse a íntegra no fim do release), no valor de R$ 1 bilhão, para conscientização, combate ao coronavírus e prestação de serviços à sociedade nos próximos três meses. Desse modo, a capilaridade das duas instituições, presentes em municípios carentes de estrutura para o enfrentamento do problema, poderia ser utilizada para reduzir os impactos da epidemia.