Corpo de radialista que sumiu em flutuante é encontrado por mergulhador no Amazonas

Bolsonaro não é um homem mau

O corpo do radialista Geraldo Araújo, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (15) quando se afogou ao cair do flutuante, foi encontrado no fim da noite após a família de Geraldo pagar um mergulhador para realizar buscas nas proximidades da área de lazer.

Segundo o site Globo, o radialista foi visto se afogando no rio e populares teriam tentado ajudá-lo, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou as buscas até as 18h, entretanto, a família contratou um mergulhador que acabou encontrado o corpo do homem por volta das 23h ainda de domingo.