Corpo de homem é achado boiando em igarapé de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de hoje (14), boiando em igarapé na região do bairro Educandos, na Zona Sul.

A vítima que foi encontrada por populares por volta das 9h30, está boiando em meio a grande quantidade de lixo no local. A cena atraiu a atenção dos moradores e provocou um tumulto de canoas no local, logo que o corpo surgiu.

Todos queriam conferir quem seria o indivíduo e se aventuraram nas águas com os barcos. Uma mulher está no igarapé neste momento, desconfia que o morto seria seu ex-marido que teria desaparecido no domingo (12).

Ela aguarda a polícia voltar com a imagem da vítima, já que a remoção só pode ser feita pelo Corpo de Bombeiros que ainda não chegou.