Corpo de criança que caiu de balsa é encontrado por bombeiros em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um menino de apenas 6 anos de idade, foi encontrado no fim da manhã desta quinta-feira (23), pelo Corpo de Bombeiros.

A criança estava desaparecida desde a noite do dia 21 deste mês após cair de uma balsa atracada no Porto do Cimento, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

O resgate foi feito pelo corpo de bombeiros que entregou o corpo do menino ao Instituto Médico Legal (IML).