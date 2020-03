Coronavírus: Yamaha anuncia suspensão de atividades em Manaus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Após o anúncio da suspensão das atividades da Moto Honda, nesta segunda-feira (23), a Yamaha Motor também decidiu paralisar a produção de motos e motores de popa a partir desta sexta-feira (27) com retorno programado para a segunda quinzena de abril, de acordo com informações da fábrica instalada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Os funcionários devem entrar em férias coletivas a partir da próxima terça-feira (31) e as atividades administrativas entram em regime de home office. A medida é como forma de prevenção à pandemia do coronavírus.

No Amazonas, até esta terça-feira (24), uma morte foi registrada, no município de Parintins, interior do estado, por Covid-19. A vítima era um homem de 49 anos. Ainda hoje, o governo do estado anunciou que subiu para 47 casos confirmados da doença.