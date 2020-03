Coronavírus: Veja os bairros de Manaus com mais casos confirmados

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - Neste sábado, a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, enumerou os bairros com maior número de casos confirmados de coronavírus na capital amazonense, ao atualizar o número para 111 casos positivos para Covid-19 em todo o Amazonas. Confira:

1 Adrianópolis, zona Centro-Sul

2 Ponta Negra, zona Oeste

3 Parque 10, zona Centro-Sul

4 São Jorge, zona Oeste

5 Tarumã, zona Oeste

6 Flores,, zona Centro-Sul

Nesta semana, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou um mapa com os bairros mais afetados pela Covid-19. No entanto, no momento do balanço havia 80 casos confirmados do novo coronavírus. Neste sábado, o número aumentou em 30 casos.

No balanço realizado em cima dos 80 casos, 27 bairros tinham casos confirmados. A zona Norte possuía até a sexta-feira um caso no Novo Aleixo, um na Cidade Nova, e um na Colônia Terra Nova. A zona Leste possuía um caso Jorge Teixeira, também computado até a sexta-feira.

Confira abaixo o mapa do balanço realizado nesta semana, quando havia 80 casos confirmados. (Agora, o número pulou para 111.).

A presidente-diretora da FVS-AM, Rosemary Pinto, confirmou que até então os casos ocorrem principalmente em bairros de classe média ou alta por se tratar de pessoas que contraíram a doença viajando para outros estados do Brasil com transmissão comunitária, ou outro país.

Mas o esperado é que o cenário se agrave em toda a cidade, que agora já tem transmissão comunitária do novo coronavírus: "Com a progressão da epidemia, outras zonas da cidade certamente sofrerão maior impacto nas próximas semanas", afirmou.