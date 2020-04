Amazonas chega a 12 número de mortes por coronavírus

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Cinco novas mortes por coronavírus foram confirmadas pela FVS, nesta sexta-feira (03). Com o resultado, chega a 12 números de mortos no Estado. As vítimas são três mulheres e dois homens.

O primeiro óbito que ocorreu na (02) é de uma mulher de 72 anos com histórico de hipertensão. Outra idosa com a mesma idade faleceu hoje (03) no Delphina Aziz. Ela tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e doença renal crônica.

Ambas foram diagnosticadas com covid-19. Outros dois casos também foram de idosos. Um homem de 89 anos que estava internado com histórico de hipertensão e uma mulher de 74 que estava internada em uma rede particular.

Nesta sexta faleceu também um homem de 40 anos, sem histórico de doenças crônicas.