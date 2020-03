Coronavírus: Sindicato dos Professores do Amazonas pede suspensão das aulas

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas pediu à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria Municipal de Educação a suspensão das aulas. “Embora nossos alunos não sejam considerados como grupo de risco, eles são considerados proliferadores do coronavírus para outras pessoas, como os idosos, parte mais sensível da pandemia”, diz a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, em ofícios enviados aos órgãos.

Além da suspensão das aulas, o sindicato também pede a que SEDUC e SEMED disponibilizem álcool em gel nas unidades geridas por elas e sabão nos banheiros das repartições e escolas.

A preocupação ficou maior após a confirmação do primeiro caso confirmado em Manaus e pelas notícias da rápida disseminação do vírus. “Já se comprovou que uma das melhores formas de frear a disseminação do vírus é evitar o contato com ele, com o isolamento das pessoas”, disse Ana Cristina.