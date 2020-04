Coronavírus: Seis pacientes já foram transferidos para Manaus na UTI aérea

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Seis remoções de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (Covid-19) de municípios do interior para Manaus foram realizados por meio de UTI aérea.

Um fluxo específico para o transporte de suspeitos e de pacientes graves foi montado, envolvendo transporte aéreo, rodoviário e fluvial.

O secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, ressalta que o Estado dispõe de três modelos de aeronaves, utilizadas de acordo com a necessidade de casa caso e a distância do município de origem do paciente.

“Temos um jato, um avião para pista pequena e um hidroavião, para atender às diversas realidades dos nossos municípios. E, através de um sistema de regulação, esses pacientes são informados e removidos para a capital. A ambulância vem na própria pista, retira o paciente e leva para a unidade de saúde de destino”, detalhou o secretário.

Casos no interior – O Estado do Amazonas tem 229 casos do novo coronavírus confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM). Deste total, 205 são moradores de Manaus. Subiu para nove o número de municípios do interior com casos confirmados de Covid-19, após a entrada de três casos em Tonantins. Foram diagnosticados casos positivos em Parintins (3), Manacapuru (6), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Boca do Acre (1), Anori (1), Novo Airão (1), Careiro da Várzea (1) e Tonantins (3), o que totaliza 24 casos no interior.