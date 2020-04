Coronavírus: quem estiver nas ruas será multado ou até preso, diz Wilson Lima

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Durante coletiva junto a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o governador Wilson Lima voltou a afirmar que vai colocar a polícia nas ruas para evitar que as pessoas descumpram as medidas de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Desta vez, o governador foi mais enfático e afirmou que quem descumprir as regras será multado ou até preso.

"Baixando um decreto suspendendo as aulas, suspendendo as atividades do comércio, excetuando aqueles serviços essenciais. Mas infelizmente muitas pessoas têm ignorado a gravidade desse problema, por isso a gente está tomando atitudes mais rígidas e drásticas. Hoje estive reunido com o meu pessoal da segurança pública e estamos colocando na rua toda força de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PROCON, FVS, para para multar quem desrespeitar o que estabelece o decreto, e punir, sendo com prisão dessas pessoas, levando para delegacias, o que seja, para que as medidas do decreto sejam cumpridas para se evitar mais casos de Covid-19 no Amazonas", afirmou.