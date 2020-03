Coronavírus: Por prevenção, curso sobre licitação é suspenso em Manaus

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - A Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp), como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), suspendeu o curso Licitações com Ênfase na Lei nº 13.303/2016. A capacitação seria realizada de hoje (16/03) até sexta-feira (20/03), das 18h às 21h, no auditório da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), com a oferta de 150 vagas.

A Esasp é uma coordenadoria da Sead e oferta cursos de aperfeiçoamento para os quase 80 mil servidores de todos os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Amazonas. A nova data do curso será definida e informada pela coordenação da Esasp posteriormente.

Os cursos das próximas semanas, no momento, estão mantidos. Novas alterações no cronograma serão informadas pela coordenação da Esasp.