Coronavírus pode ser confundido com síndromes respiratórias, comuns nesta época no Amazonas

Manaus/AM - Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (19), a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, esclareceu sobre o motivo de muitas pessoas no Estado, acharem que estão com o novo coronavírus.

Segundo Rosemary, o coronavírus pode ser confundido com Síndromes Respiratórias, comuns nesta época do ano: “As pessoas estão esquecendo que estamos em pleno período sazonal, em pleno período das gripes e resfriados aqui no nosso Estado. Esse período começa em novembro e vai até maio, que coincide com o período chuvoso. Então, anualmente nós sempre temos um aumento de gripes e resfriados, portanto, de sintomas respiratórios nesse período do ano. Nós tivemos até agora quase 300 casos graves de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), que precisaram ser hospitalizados. Muitos deles precisaram ir pra UTI e não foi pelo novo coronavírus… Foram por Influenza A, Influenza B… A influenza B inclusive causou quatro óbitos.”, disse Rosemary.

A diretora-presidente da FVS completou dizendo: “Temos vários vírus circulando que não são o coronavírus. Eles causam febre, dor, garganta inflamada, tosse, dificuldade para respirar. Quem vai avaliar se é coronavírus ou não, é o médico. Se ele disser que o paciente não precisa fazer o teste, ele não será feito. A prioridade são pessoas que atendem as características da doença.”.