Coronavírus: Parques em Manaus serão fechados para evitar fluxo de pessoas

O inimigo invisível

Manaus/AM - Os parques urbanos e unidades de conservação municipais passam a fechar as portas à visitação a partir deste domingo, 22/03. A medida da Prefeitura de Manaus é preventiva e visa evitar que os logradouros sejam pontos de fluxo de pessoas, impedindo assim risco de contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, nos espaços.

Os parques Ponte dos Bilhares, Lagoa Senador Arthur Virgilio Filho, Nascentes do Mindu e do Mindu, que vinham funcionando com horários reduzidos, desde a última sexta-feira, 20/3, agora estão totalmente fechados por um período de 15 dias. A determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) segue as recomendações das autoridades de saúde. A Prefeitura de Manaus espera contar com a compreensão e parceria dos frequentadores de todos os locais.

Outras interdições

Os equipamentos de uso coletivo, como academias ao ar livre e parquinhos infantis, já se encontravam interditados. Além deles, a Praia da Ponta Negra também foi interditada neste domingo como medida de prevenção ao novo coronavírus.