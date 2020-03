Coronavírus é descartado em paciente de Manaus, diz Governo

Manaus/AM - Em menos de 24 horas, o Amazonas identificou, testou e descartou o diagnóstico para Covid-19 (novo coronavírus) em uma paciente de 39 anos, que está internada na rede particular de Manaus. Este é o primeiro caso investigado no Estado.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), foi notificada do caso suspeito pelo hospital na noite de sexta-feira (28), por volta das 18h.

Neste sábado, às 14h, após três testes laboratoriais, a paciente testou positivo para Vírus Sincicial Respiratório (VRS), o que descarta a possibilidade de diagnóstico para Covid-19.

Definição de caso suspeito - A paciente de 39 anos entrou para a classificação de suspeita porque atendia a um dos três critérios de definição de caso para o Coronavírus, que foi estabelecido pelo Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a diretora-presidente da FVS, a paciente teve febre associada a sintomas respiratórios, como tosse e dificuldade para respirar, após ter viajado para a Itália, que é uma área com transmissão local, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Monitorados - As autoridades de saúde do Amazonas reforçaram na coletiva que não há casos suspeitos ou confirmados do Covid-19 no estado. No momento, o órgão monitora duas pessoas, residentes em Manaus, que estavam no voo do paciente “zero”, mas até agora elas não apresentam sintomas.

Seguindo as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, o monitoramento deve durar de 14 a 20 dias e está sendo realizado pela Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).