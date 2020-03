Contribuintes do Amazonas já entregaram mais de 60 mil declarações

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - A Receita Federal recebeu, até as 9 horas desta quarta-feira, dia 11, 61.763 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019 em todo o Estado do Amazonas. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 246.243 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O sistema de recepção de declarações da Receita Federal funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Campanha Destinação

A Campanha Destinação visa divulgar aos contribuintes pessoa física e pessoa jurídica a possibilidade de destinar uma parte do seu Imposto de Renda aos fundos especiais de amparo social controlados pelos Conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público.

No período entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, é feita ampla divulgação da possibilidade de destinar até 3% do imposto devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e/ou para os Fundos do Idoso, diretamente pelo Programa Gerador de Declaração (PGD).

A pessoa física não pagará um valor maior de imposto nem terá o valor de sua restituição diminuído. Apenas permitirá que parte do imposto devido, apurado na DAA, seja destinado diretamente para um Fundo Social, ao invés de ir integralmente para o Tesouro Nacional.