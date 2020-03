Confira serviços suspensos pela prefeitura de Manaus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

A Prefeitura de Manaus adotou estratégias de prevenção ao novo coronavírus no trânsito e transporte urbano com a suspensão de eventos em vias interditadas e o reforço da higiene dentro dos ônibus. As ações serão intensificadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) depois que o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou outras medidas para conter o avanço da doença na capital, incluindo a interrupção de aulas e de serviços de atendimento ao público.

Todas as interdições de ruas e avenidas, entre elas o projeto “Faixa Liberada”, no Complexo Turístico Ponta Negra, estão suspensas, assim como autorizações para interdições que resultem em eventos em vias públicas. “Estamos atendendo as recomendações do prefeito Arthur para diminuir a possibilidade da disseminação do novo coronavírus na nossa cidade. Vamos atuar para reduzir as concentrações de público, a fim de prevenir o surgimento de novos casos da Covid-19”, enfatizou o vice-presidente do IMMU/Trânsito, Franklin Pinto.

Seguindo orientações da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), junto às empresas concessionárias de transporte urbano de Manaus, será reforçada a limpeza dos coletivos. “Estamos orientando os gestores, distribuindo cartazes que devem ser afixados nos ônibus, com informações sobre as medidas preventivas ao novo coronavírus. Além disso, vamos fazer visitas às garagens das empresas para orientar como os coletivos devem ser constantemente higienizados”, explicou a diretora do órgão, Maria do Carmo Leão.

Entre as medidas estão a distribuição de cartazes e folders informativos para serem afixados dentro dos ônibus e nos terminais de passageiros; orientações sobre os cuidados a serem tomados pelas empresas e seus funcionários, como a disponibilização de álcool em gel 70% para utilização dos passageiros e trabalhadores, assim como o hábito de manter as janelas dos veículos sempre abertas, para permitir a circulação de ar; e a definição de um calendário de visitação às sedes das empresas e garagens dos ônibus, para verificar as condições de higienização interna e a limpeza dos filtros dos condicionadores de ar, para os ônibus que dispuserem deles.

O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Fernando Moraes, informou que os empresários estão engajados no combate à proliferação do vírus. “As empresas estão prontas para colaborar nesse momento de preocupação mundial. O transporte não pode parar em Manaus, por isso vamos manter os ônibus com o máximo de limpeza e atender as orientações das autoridades sanitárias”, informou.

O diretor de Transportes do IMMU, Claudemir Andrade, adiantou que a próxima estratégia é ampliar as informações de combate à Covid-19 entre outros profissionais do transporte. “Taxistas, mototaxistas e condutores dos micro-onibus alternativos e executivos serão orientados a participar dessa importante ação e, juntos, ampliar as estratégias de prevenção ao novo coronavírus entre os usuários desses modais”, disse, informando que ainda nesta semana os representantes desses setores serão avisados sobre as estratégias a serem adotadas.

Outras atividades suspensas

Seguindo as orientações mundiais de prevenção e controle ao novo coronavírus, bem como a preocupação do prefeito Arthur Virgílio Neto em evitar ao máximo que a população manauara fique sob risco da doença, a Prefeitura de Manaus anunciou suspensão temporária das atividades municipais com grande concentração de público, acima de cem pessoas, pelo período de 30 dias.

Entre as ações, destacam-se o projeto itinerante “Prefeitura + Presente”, práticas esportivas e de lazer do Parque Municipal do Idoso, bandas e blocos do Carnaval de Rua, com apoio do município, além dos projetos Faixa Liberada, Aulão de Aeróbica e Ritmos, bem como atividades do parque Cidade da Criança e dos Centros de Esporte e Lazer (CELs).

Meio ambiente – As atividades e programações comemorativas ao Dia da Árvore na Amazônia e Dia Mundial da Água, realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), previstas para os próximos dias 20, 21 e 22/3, serão suspensas. A Semmas informa também o cancelamento de atividades diárias que geram aglomeração de pessoas, a exemplo do Pedágio Ambiental, realizadas nas ruas, e em parques urbanos, unidades de conservação municipais e no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam) do shopping São José. Nos parques municipais Ponte dos Bilhares e lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, as aulas de zumba também ficam suspensas, voltando a acontecer dentro do mesmo período.

Cemitérios – O expediente administrativo relacionado ao sistema funerário, como serviços de atendimento ao público, concessão de sepulturas, recadastramento de sepulturas e obras em túmulos, tanto nos cemitérios, quanto no Departamento de Cemitérios da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Decem/Semulsp), estão suspensos a partir desta segunda-feira, 16/3. A Semulsp informa que apenas os sepultamentos continuarão a acontecer.

Centro e comércio informal – A fim de prevenir a transmissão do novo coronavirus, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) decidiu suspender, a partir do dia 18/3, quarta-feira, as aulas de zumba que são realizadas no estacionamento do shopping Phelippe Daou, no período noturno. A suspensão das aulas de zumba é temporária, por 30 dias, podendo ser prorrogada. O funcionamento do shopping Phelippe Daou, segue normalmente, de segunda a sábado, de 8h às 18h. Aos domingos, o centro de compras não funciona.

Além disso, o calendário de cursos de qualificação para os microempreendedores das galerias populares Espírito Santo e Remédios e shopping Phelippe Daou, ministrados em parceria com a Escola Municipal de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que teria início nesta terça-feira, 17/3, na galeria dos Remédios, com a oficina “Estratégias para identificar e manter clientes” também foi suspenso por 30 dias, a fim de preservar a saúde dos trabalhadores e da população, evitando riscos de transmissão e contaminação pelo novo coronavirus.

Cultura, Turismo e Eventos – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) informa que também a partir desta terça-feira, 17/3, os espaços culturais Museu da Cidade de Manaus, Centro Cultural Óscar Ramos e Les Artistes Café Teatro estarão fechados para visitação e com todas as atividades suspensas pelo período de 30 dias. A medida é preventiva e atende a recomendação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações e combater a propagação do novo coronavírus no Estado.

Ainda entre os espaços municipais, a sede provisória da Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), que já se encontravam fechados para manutenção, também seguirão com as atividades suspensas nesse período. Já o apoio da prefeitura a eventos comunitários também continuará suspenso, conforme disposto no Decreto nº 4.776, publicado na última sexta, 13/3, que cancela a realização e participação em eventos coletivos que impliquem em aglomeração de mais de cem pessoas.

Administração, Planejamento e Gestão

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) informa que, a partir desta terça-feira, passa a adotar medidas emergenciais de prevenção ao Covid-19. A Semad e suas subsecretarias terão o expediente reduzido, até as 16h. Os servidores idosos e em grupo de risco devem ficar afastados por 30 dias da secretaria, porém, trabalhando em modo home office.

A Espi/Semad terá atendimento ao público suspenso por 30 dias. Os cursos para os servidores municipais serão adiados, ainda sem novo prazo para início das aulas.

O atendimento ao público da Junta Médico-Pericial do Município (JMPM) está suspenso por 30 dias, mas o expediente interno continuará em funcionamento. A JMPM informa que, para solicitação de licença médica, o servidor ou representante deverá procurar o setor de Recursos Humanos da secretaria em que atua, munido de atestados médicos e exames. Os processos admissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão feitos na própria sede da secretaria, conforme o agendamento do setor de posse.

O atendimento ao público na sede do Manausmed estará suspenso por 30 dias. Os servidores ativos, que desejam realizar requisição de exames e consultas devem procurar o setor de recursos humanos da sua secretaria. Já os servidores inativos, aposentados e do grupo de risco devem realizar agendamento, via WhatsApp, pelos números 98844-5585/ 98842-2923/ 98842-5814, limitado ao número de 60 segurados por dia, a fim de evitar aglomerações.

As cirurgias eletivas e agendamento de entregas de exames estão suspensos por 30 dias, já para cirurgias e atendimentos de urgência, deve-se entrar em contato com a Manausmed para a triagem. Os pacientes renais crônicos e oncológicos em tratamento terão suas autorizações emitidas diretamente com as clínicas credenciadas e devem entrar em contato com a Manausmed para a triagem. Os pacientes renais crônicos e oncológicos em tratamento terão suas autorizações emitidas diretamente com as clínicas credenciadas.