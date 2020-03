Confinada, população do Monte Horebe se revolta com a demolição de casas e igrejas

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Tratores voltaram a derrubar residências, igrejas e comércios nessa terça-feira (3), na área da comunidade Monte Horebe, na Zona Norte. Segundo os moradores, muitos barracos foram demolidos com tudo dentro. Só ontem 300 casas viraram destroços sob o olhar desesperado dos populares.

Tropas policiais estão no local para garantir a desocupação e o clima de tensão só aumentou depois que o abastecimento da energia e a água foram interrompidos no local. Além disso, os populares relataram que casas que não foram marcadas também estão sendo derrubadas.

Na manhã de hoje, mais uma ação agravou a polêmica. É que moradores saíram para comprar alimento e no retorno foram surpreendidos com a informação de que não poderiam mais entrar na invasão. Outros saíram para trabalhar e foram informados do bloqueio pelos vizinhos e entraram em desespero.

Até uma criança de 10 anos que tinha ido comprar pão para a família foi barrada pela polícia ao tentar voltar para casa.