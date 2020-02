Concurso DPE: Resultado preliminar deve ser divulgado nesta quarta

Manaus/AM - A Fundação Carlos Chagas (FCC) responsável pela realização do concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), realizado em dezembro do ano passado, deve divulgar o resultado preliminar nesta quarta-feira (19).

Para o certame foi oferecido dez vagas em sete municípios do interior do Estado, além de servir para formação de cadastro de reserva em outras duas cidades para Analista Jurídico e Assistente Técnico, distribuídas em cargos de níveis médio e superior e, inicialmente, os salários podem chegar até $6 mil.

Ao todo, segundo a Fundação Carlos Chagas (FCC), 6.129 pessoas se inscreveram no concurso.