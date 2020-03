Concursados do Corpo de Bombeiros do Amazonas devem entregar documentos até sexta

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - O prazo para entrega de documentos para os 796 concursados da saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encerra na próxima sexta-feira (13). Os convocados já começaram a entrega da documentação necessária na última terça-feira (10) que acontece no auditório do Comando Geral do CBMAM, localizado na avenida Codajás, 1.565, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus; das 8h às 14h.

Nesta fase, prevista no edital do concurso, devem ser apresentados documentos básicos como comprovante de residência, CPF e RG, além de comprovação de que o candidato não ocupa cargos no mesmo horário do expediente no Corpo de Bombeiros.