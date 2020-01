Concursados da Adaf e Idam não possuem previsão de serem nomeados

Manaus/AM - Os aprovados no concurso público de 2018 realizado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (Idam) não possuem previsão para serem nomeados. De acordo com o governador Wilson Lima, as convocações só serão realizadas quando o Estado sair do limite de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A declaração do governador do Amazonas ocorreu nesta sexta-feira (17), durante evento do setor de produção rural do Estado, na sede da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror). Wilson afirmou que o governo está atuando para que haja uma recuperação financeira que permita a convocação dos concursados.

Um grupo de concursados realizou protestos no evento, cobrando as nomeações que haviam sido prometidas por Wilson que sairiam em fevereiro deste ano, mas até o momento não teve confirmação.