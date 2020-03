Concessionária diz que não vai mais realizar cortes de água durante pandemia em Manaus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Após a Prefeitura de Manaus e a Justiça do Amazonas determinarem a suspensão dos serviços de cortes no abastecimento de água para contribuintes inadimplentes, a concessionária informou que vai acatar as decisões emitidas nesta quarta-feira (25). As determinações buscam evitar prejuízos para a população durante o período de isolamento estabelecido para o combate do novo coronavírus.

“Atenderemos as determinações de não realizar cortes por inadimplência durante o período de enfrentamento a pandemia, bem como ofereceremos condições especiais de pagamento para as faturas em atraso. Informamos, ainda, que as faturas continuarão sendo entregues na casa de nossos clientes durante o período, para que as pessoas que têm condições de pagar, mantenham-se em dia com a concessionária”, informou a concessionária.