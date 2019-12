Comunidade procura MP para evitar que escola adote ensino militar em Manaus

(26/12), a visita de parlamentares e cidadãos da comunidade de Petrópolis, bairro da zona Sul de Manaus. Eles vieram entregar documento pedindo providências ao MPAM no sentido de evitar a transformação da Escola Estadual Tiradentes, localizada naquele bairro, em uma unidade de ensino militar. A medida, segundo o documento, que estava acompanhado de um abaixo-assinado, foi tomada pela Seduc sem consulta à comunidade, incluindo professores e pais de alunos.

A comitiva foi recebida na sede do MPAM pelos promotores de Justiça Alberto Rodrigues (secretário-geral do MPAM) e Thiago Leão Bastos (plantonista da área cível). No fim da manhã, o promotor plantonista fez uma visita à escola, que foi acompanhada por professores, servidores, pais e alguns alunos.

No final da visita, o promotor informou que o Ministério Público vai agir judicialmente no sentido de impedir a mudança. Mas a medida a ser tomada ainda vai ser definida. A Seduc deverá ser ouvida ainda para que tudo seja concluído até o fim do plantão do promotor Thiago Bastos, que iniciou o acompanhamento, o que deve acontecer até o dia 27 de dezembro.