Detran vai reformar complexo para exames de direção da 'categoria A' em Manaus

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai iniciar, ainda nesta semana, uma reforma no complexo de exames da categoria A, localizado nas instalações da antiga sede da autarquia, situado na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Na manhã desta terça-feira (11), o diretor-presidente da instituição, Rodrigo de Sá, realizou uma visita técnica no local.

A reformulação contemplará reforma na pista, mudanças na sala de espera, local onde o candidato coleta a biometria, instalação de novos bebedouros, além da implantação de uma passarela coberta para que o candidato tenha acesso ao local protegido da chuva.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a reforma no local não terá custo adicional porque a instituição utilizará contratos vigentes. Sá ressalta, ainda, que o objetivo da autarquia é reformular toda a área de exames, incluindo o Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV), situado no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, mas, enquanto o projeto não inicia, a instituição atuará para melhorar o atendimento ofertado aos candidatos.