Companhia de dança ‘Arte Sem Fronteiras’ realiza seleção para novos bailarinos em Manaus

A companhia de dança ‘Arte Sem Fronteiras’ vai realizar uma audição para selecionar novos bailarinos pensando na temporada 2020. O teste vai acontecer no dia 1º de março na igreja São José Operário, situado na rua Visconde de Porto Alegre, 806, bairro Centro, a partir das 14h.

O candidato que deseja participar da seletiva deve pagar uma taxa no valor de R$ 20, apresentar vestuário na cor preta e usar meias ou sapatilhas. A audição é destinada para homens e mulheres de 17 a 33 anos de idade.

Wilson Júnior, coreógrafo e fundador do ‘Arte Sem Fronteiras’, a seletiva vai funcionar em três etapas: aula de dança contemporânea e afro, finalizando com uma entrevista pessoal com cada candidato.

Ele se mostrou muito entusiasmado com os trabalhos da temporada 2020, tendo em vista algumas competições a serem disputadas.

“O ano de 2020 significa a reconstrução do ‘Arte Sem Fronteiras’, estamos montando um novo elenco, sempre com pessoas talentosas e dispostas aprender o ofício da dança. Estamos se preparando para disputar algumas competições, entre elas o Festival de Joinville. Estamos focados e preparados para qualquer desafio”, disse Wilson Júnior.

A diretora executiva do ‘Arte Sem Fronteiras’, Íris Almeida, disse que os candidatos devem mostrar o seu potencial na seletiva. “O grupo sempre deu prioridade para o talento e o comprometimento à dança, pedimos que os candidatos deem o melhor de si, e que também não tenham medo de arriscar para fazer coisas novas”, explica.

Experiência

Um dos bailarinos da companhia, o jovem Bruno Souza, entrou no ‘Arte Sem Fronteiras’ em janeiro de 2019. Ele disse que participar do grupo representa uma vitrine para experimentar todos os estilos de dança.

“É a porta para novos conhecimentos em diferentes modalidades de dança na qual, muitas vezes, só sabemos que existe. No ‘Arte sem Fronteiras’ estudamos e aplicamos cada uma dos diversos tipos de estilos de dança para aproveitamento de cada bailarino”, falou Bruno.

Ele também deu algumas dicas para os candidatos que desejam fazer a seletiva do ‘Arte Sem Fronteiras’.

“A minha dica é sair da nossa zona de conforto, não se acomodar em apenas um estilo de dança mas procurar pesquisar e estudar outros tipos também e principalmente, ser você mesmo na audição”, disse.

Sobre o ‘Arte Sem Fronteiras’

Fundado em 2008, a companhia de dança ‘Arte Sem Fronteiras’ tem a missão de revelar novos bailarinos e ensinar o ofício da dança, principalmente para os mais jovens.

O grupo é dirigido pelo coreógrafo Wilson Júnior, trabalha com dança contemporânea, balé, jazz e popular (afro, carimbó e boi bumbá).

A companhia é reconhecida por participar em eventos como o Festival de Dança em Joinville e o Festival de Dança Universitária (Feudan) em Manaus.

O elenco do ‘Arte Sem Fronteiras’ já trabalhou com artistas locais como James Rios, Marcia Siqueira, Klinger Araújo e fez a composição coreográfica do Boi Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins em 2018 e 2019.