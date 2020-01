Comitê de combate a queimadas monta estratégias para 2020 em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) reuniu com órgãos ambientais do Amazonas para alinhar as estratégias de prevenção e combate às queimadas para o ano de 2020 no Estado. O encontro foi realizado na sede do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

A reunião do comitê de queimada com os órgãos de comando e controle é realizado durante todo o ano como parte das ações práticas de combate aos incêndios florestais e queimadas no estado.

Durante o encontro, foram apresentados os balanços das ações de 2019 de combate às queimadas, com apoio de instituições parceiras, e o planejamento das reuniões e estratégias a serem adotadas para o ano de 2020.

O encontro, ocorrido no dia 23, é o primeiro do Grupo de Trabalho (GT) de combate às queimadas, conforme explica a secretária executiva-adjunta da Sema, Christina Fischer. “É importante estabelecermos um plano de ação para prevenir as queimadas e incêndios florestais na nossa região. Essa é uma etapa inicial para não chegarmos a situações críticas, principalmente no período de estiagem”, destacou.

Estiveram presentes na reunião representantes da Sema, Ipaam, Defesa Civil, Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).