Comissão de Defesa do Consumidor da CMM realiza 134 audiências em Manaus

Manaus/AM - A nova estrutura da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec/CMM) realizou 173 atendimentos diretos à população, desde março deste ano, quando foi inaugurada. As concessionárias de energia e água lideram o ranking de reclamações com 57 e 46 registros, respectivamente.

Até o momento foram realizadas 134 audiências. Desse total, 102 tiveram as situações resolvidas e 61 ficaram sem acordo. A procura tem sido tanta, que a agenda de audiências para o próximo mês já está praticamente lotada.

O presidente da Câmara, Joelson Silva (PSDB), considera o resultado do trabalho da comissão satisfatório e além das expectativas, principalmente porque aproxima e acolhe o cidadão na casa legislativa.

“Muitas vezes, a população deixa de exigir seus direitos, por mero desconhecimento da lei. Hoje, a Câmara Municipal de Manaus está de portas abertas para atender às necessidades dos consumidores. Essa ação faz parte da minha agenda de prioridades, de tornar essa casa legislativa cada vez mais próxima do povo”, disse o presidente.

Veja Também Praia da Ponta Negra será fechada em Manaus, veja quando

A ação da CMM tem a parceria dos Procons Estadual e Municipal, Delegacia do Consumidor, empresas públicas e privadas, entre outros. A nova sala funciona no primeiro andar do Paço Legislativo dos Manaós, sede do legislativo municipal, localizado no bairro Santo Antônio, zona Oeste. Apesar do recesso parlamentar, o atendimento é contínuo e só será interrompido nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, por ocasião das festas de fim de ano.

Para o presidente da Comdec, vereador André Luiz (PTC), a estrutura montada pela gestão Joelson Silva pode ser equiparada ao que hoje é oferecida pelos Procons. Na avaliação dele, a quantidade de pessoas que hoje procuram a comissão cresceu de forma expressiva.

"Não deixamos a desejar em nada, com esse serviço. Estamos encerrando o ano com um resultado maravilhoso, e a tendência é só crescer. Esse crescimento é em favor da população, das pessoas que podem ter, na defesa do consumidor da Câmara, os direitos delas garantidos", ressaltou André Luiz.