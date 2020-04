Comerciantes que descumprirem isolamento terão alvará cassado em Manaus, diz prefeito

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou na tarde deste domingo (5), que irá decretar a cassação do Alvará de Funcionamento de comerciantes que não pertencem ao grupo de serviços essenciais e que desrespeitarem as determinações de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. A prefeitura também irá suspender temporariamente a venda do passe estudantil e a gratuidade para idosos.

“Tomamos a decisão de cassar alvarás provisoriamente, enquanto durar essa crise, de comerciantes que estão insistindo em aglomerar pessoas e não compreendendo o mal que estão fazendo para sua própria saúde, para seus fregueses e para a cidade. O decreto sai amanhã e nesse momento a nossa prioridade é cuidar da saúde”, explicou o prefeito, em vídeo divulgado em suas redes sociais.