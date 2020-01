Começa cadastro e recadastro para beneficiários do Mesa Brasil Sesc 2020

Manaus/Am - Começou nesta quarta-feira (22), o processo seletivo para cadastro e recadastro de instituições sociais para o Programa Mesa Brasil Sesc 2020. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em nome da instituição, até dia 21 de fevereiro, por meio do e-mail: inscricoes.mesabrasil@sesc-am.com.br, ou na sede do Mesa Brasil, localizada na Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada, de 9h às 15h.

Poderão participar instituições assistenciais, sem fins lucrativos, sediadas no estado do Amazonas e que estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social ou em Conselhos de Direitos e Controle Social. As inscrições passarão por triagem administrativa e avaliação. Destacamos que o Mesa Brasil não fornece a refeição completa, mas complementa e reforça a alimentação, somando valor nutricional à mesa dos beneficiários atendidos.

De acordo com o coordenador do Mesa Brasil, Ellinaldo Barbosa, o programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Queremos combater a fome e o desperdício. Recolhemos alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos e levamos para quem precisa”, disse.

O Mesa Brasil é um programa de Segurança Alimentar e Nutricional voltado aos brasileiros com menos oportunidades. Visa contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. É um projeto de inclusão social, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos.