Manaus/AM - A Flajorge, Embaixada do Flamengo em Manaus, vai realizar no próximo dia 29 a 11ª edição da Banda Flajorge na Folia, tendo como atração o ex-jogador do rubro-negro, Obina. A festa é realizada na rua Raimundo de Moraes com a rua Edson Stanislau Afonso, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Além de Obina, a Banda Flajorge também contará com Uendel Pinheiro e Igor Oliveira como as atrações musicais.