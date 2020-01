Com mais de 200 vagas, processos seletivos são lançados no Amazonas

Manaus/AM - Dois processos seletivos para contratação temporária de professores e merendeiros foram divulgados pela Prefeitura de Beruri nesta quinta-feira (16). São 221 vagas abertas voltadas para zona urbana, rural e educação indígena e formação de cadastro de reserva.

No primeiro edital, os cargos disponíveis são de merendeiros e professores para o ensino regular. Com 127 vagas para professores e 40 para merendeiros. No segundo edital, os cargos são para professores da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e língua indígena para atuação nas comunidades indígenas do município. São 44 vagas para professores e 17 merendeiros.

As inscrições estão abertas em ambos os editais até o próximo dia 23 de janeiro, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, no prédio da Escola Municipal Castelo Branco, situada na avenida Castelo Branco, Centro, em Beruri.

Mais informações confira no edital: