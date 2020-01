Com inscrições gratuitas, Samsung Ocean oferta cursos e oficinas em Manaus

Manaus/AM - Visando a capacitação para o mercado de trabalho, o Samsung Ocean Manaus, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), vai ofertar até o fim de janeiro cursos, oficinas, palestras e experiências nas áreas de inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos, além de focar no Global Game Jam, o maior evento de criação de games. Todas as inscrições são gratuitas.

A programação acontece na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), na avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque 10.

Programação completa

Nesta sexta-feira (17), das 15h às 18h, na trilha da Inteligência Artificial, haverá o curso de “M4 – Programação visual para Machine Learning”.

O curso “Desenvolvimento de Apps para Blockchain – Módulo 1” será realizado na segunda-feira (20), das 18h30 às 21h30, e tem como objetivo principal propiciar um primeiro contato com as ferramentas de suporte ao desenvolvimento de Apps para Blockchain que operam na plataforma Ethereum.

Ainda na segunda (20), das 18h30 às 20h30, acontece a palestra “Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface”. O público-alvo são estudantes, profissionais, empreendedores e interessados em geral. No evento, proferido pelo professor doutor Tiago Eugênio de Melo, será apresentada uma evolução dos principais assistentes de voz disponíveis no mercado e uma descrição do assistente de voz Bixby e as diversas oportunidades oferecidas pela Samsung.

Na próxima terça-feira (21), das 13h às 18h30, acontecem a segunda edição do “Startup Game Experience” e a palestra “As Startups e os Mecanismos de Financiamento”, das 18h30 às 20h30, e ainda o curso de “M7 – Introdução ao Aprendizado por Reforço”, das 14h às 17h.

Na quarta-feira (22), será realizado o “Desenvolvimento de Apps para Blockchain – Módulo 2”, das 18h30 às 21h30. Neste módulo, o aluno irá aprender a desenvolver um app para o Blockchain Ethereum. O Visual Studio e o ganache-cli serão utilizados como ambiente de desenvolvimento.

E, para quem deseja aprender conceitos de Internet das Coisas com uma visão prática de desenvolvimento em plataforma de Raspberry Pi, acontece o “Laboratório de IoT com Raspberry Pi”, das 14h às 17h30; e, das 18h30 às 21h30, o curso de “M5 - Python para Ciência de Dados (Sessão 1)”.

Na quinta-feira (23), com inscrições já encerradas, acontecem os cursos de “M5 – Python para Ciência de Dados (Sessão 2 - Inscrição Automática)”, das 18h30 às 21h30; e “Introdução ao Samsung Bixby & hands-on no desenvolvimento de cápsulas – Trazendo Inteligência à Interface”, das 14h às 17h.

Já no dia 27 de janeiro, com inscrições também encerradas, acontecem as programações de “M3 – Introdução à Ciência de Dados com Orange” e “Combinando Tizen & Blockchain & IoT”. Nos dias 27 e 28 de janeiro, das 9h às 18h, acontece, o evento Programa Conecta Startup Brasil - Welcome Aboard (Sessão 1).

No dia 28, o workshop “Professores do Futuro”, de 9h às 16h, vai reunir educadores interessados em desenvolver habilidades para fomentar metodologias ativas voltadas ao empreendedorismo nas salas de aula.=

No dia 29 de janeiro, das 14h30 às 16h30, será realizada a palestra “As Startups e os Mecanismos de Financiamento”. No dia 30, das 18h30 às 20h30, será realizada a palestra “Blockchain: Desenvolvedores de Frontend necessitam saber sobre Web3.js”.

‘Global Game Jam Manaus’

Para finalizar o mês, o Samsung Ocean tradicionalmente sedia o maior evento de criação de games: o “Global Game Jam Manaus Ludus-Ocean 2020” nos dias 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro. O evento é um desafio global voltado para o desenvolvimento de jogos, com o objetivo de conectar a comunidade gamedev ao redor do globo, estimulando a criatividade e o compartilhamento de experiências.

No primeiro dia do evento será definido um tema, a partir do qual os participantes terão até 48 horas para desenvolver um jogo. No último dia, o jogo desenvolvido será exibido em uma apresentação de até cinco minutos.