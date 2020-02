Com fumaça tóxica, moradores são retirados de casas próximas à loja de colchões na Compensa

Manaus/AM - A loja de colchões da Eurosono, localizada na rua Amazonas, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, pegou fogo na noite desta quinta-feira (20).

Com o material do colchão em contato com o fogo, formou-se uma fumaça preta, indicando que é tóxica. Além da questão da fumaça, o muro da loja, corria o risco de desabar com as chamas, com isso, o corpo de bombeiros acabou realizando a retirada de moradores nas proximidades da loja.

15 viaturas do corpo de bombeiros estão no local para realizar o controle das chamas. O incêndio é considerado de grandes proporções.