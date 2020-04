Com coronavírus, coronel Walter Cruz está internado em CTI

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - O coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Cruz, está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Hospital Adventista de Manaus, desde a última quarta-feira, com Covid-19. O exame foi feito através de um laboratório particular.

Walter apresentou os sintomas no último final de semana, e foi ao hospital na segunda-feira. Com pneumonia decorrente do novo coronavírus, ele foi liberado para se recuperar em casa, uma vez que nos hospitais só estão ficando casos graves. Na madrugada de terça-feira para quarta, o coronel se sentiu mal e foi internado.

Segundo a esposa dele, coronel Cheyenne, Walter ainda vai permanecer no CTI porque estão estipulando um prazo de 5 dias para observar melhor e observar o paciente para ver se ele não vai ter recaída por conta do vírus. O último boletim saiu na sexta-feira (4) e indica que ele está estável, mas que vai precisar ficar mais três dias internado.

O pai de Walter Cruz já havia contraído a doença e está fora do período de transmissão. O irmão dele também está internado em outro hospital particular, mas fora de perigo. Recentemente, Walter vinha usando as redes sociais para conscientizar os amigos e seguidores sobre a prevenção contra o novo coronavírus.

Walter Cruz já foi subcomandante da Polícia Militar, e Secretário Extraordinário de Governo na última gestão de Amazonino Mendes, em que também foi nomeado diretor do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).