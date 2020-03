Com certificação guaraná do Amazonas vai para EUA e Europa

Tempos amargos

Manaus AM - Agricultores de quatro comunidades do município de Maués receberam a certificação orgânica do guaraná selvagem. A partir de agora as comunidades Nossa Senhora de Nazaré, Brasiléia, Santa Luzia e São Sebastião poderão vender o guaraná no Brasil, Estados Unidos e Europa. Uma conquista resultado do apoio da Universidade Federal do Amazonas.

Para valorizar, auxiliar e incentivar a produção local, o Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal do Amazonas (Nusec-Ufam), em parceria com a Rede de Negócios Sustentáveis do Urupadí (RenesuU), trabalha acompanhando e prestando serviço de assistência técnica e extensão rural, a equipe também foi responsável por todo o acompanhamento do processo de certificação.