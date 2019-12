Com câncer, Arlindo Jr. morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - O ex-levantador de toadas do Boi Caprichoso, Arlindo Júnior, morreu por volta das 22h20 deste domingo (29), em uma clínica particular de Manaus. Ele estava internado desde a quinta-feira (26), em tratamento contra câncer no pulmão, cérebro e pleura.

Segundo o filho do artista, Arlindo Júnior, apresentou dificuldades para se alimentar nas últimas semanas, estava com baixa concentração de Zinco no sangue, além de poucas proteínas essenciais.

Informações dão conta de que o cantor tentou ser reanimado por cerca de 40 minutos, mas não resistiu.