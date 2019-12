Com câncer, Arlindo Jr. é internado em hospital de Manaus

Manaus/AM - O levantador de toadas do Boi Caprichoso, Arlindo Júnior, foi internado nesta quinta-feira (26), em uma clínica particular de Manaus. A previsão é que ele receba alta em até dois dias.

Segundo o filho do artista, a internação dele, que está fazendo tratamento contra câncer no pulmão, cérebro e pleura, já estava agendada. Ainda segundo o filho do levantador de toadas, durante os exames, Arlindo Júnior, que apresentou dificuldades para se alimentar nas últimas semanas, estava com baixa concentração de Zinco no sangue, além de poucas proteínas essenciais.