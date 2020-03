Com 79 cursos profissionalizantes, Cetam abre 6.658 vagas em Manaus

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai abrir na próxima quarta-feira (11) as inscrições para 79 cursos de qualificação profissional em Manaus. Serão oferecidas 6.658 vagas. As inscrições serão somente online, pelo link cursos.cetam.am.gov.br, das 8h às 12h, ou até antes desse horário caso as vagas para o curso pretendido tenham sido preenchidas. Acessando o link, os interessados já podem, antecipadamente, conferir a lista completa dos cursos que serão ofertados.

Os cursos acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, em dez unidades localizadas em Manaus. Destas, sete são os centros estaduais de Convivência da Família (Cecf) Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, André Araújo, Magdalena Arce Daou, 31 de Março e Miranda Leão, e mais o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) de Aparecida, numa parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

As outras três unidades são o Centro Cultural Aníbal Beça, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), a Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison e o Instituto Benjamin Constant (IBC), unidades próprias do Cetam.

Inscrição

Após realizada a inscrição online, o candidato terá que comparecer, nos dias 12 e 13 de março, na unidade onde se inscreveu, em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 17h), munido da documentação exigida para confirmar sua inscrição.

Será preciso apresentar cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Para os cursos de Informática Avançada, o candidato inscrito terá que levar, ainda, certificado de conclusão de Informática Básica com, no mínimo, 40 horas/aula.

Para outros cursos, o candidato inscrito deverá levar cópia do certificado do curso indicado com pré-requisito mínimo. As aulas terão início confirmado para o dia 23 de março.