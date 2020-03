Com 13 casos suspeitos de sarampo e 4 óbitos, prefeitura de Manaus intensifica vacinação

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Após o registro de quatro óbitos causados por sarampo em Manaus e a investigação de outros 13 casos suspeitos, a Prefeitura de Manaus realizou neste sábado (14) a intensificação da vacinação contra a doença em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Foram aplicadas a tríplice viral e também imunização contra febre amarela e o HPV (Papiloma vírus humano), que é o principal causador do câncer de colo de útero.

A subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa, enfermeira Adriana Elias, explicou que a Prefeitura de Manaus fez esse chamamento, mas que as vacinas ficam disponíveis nas 183 salas de vacina existentes na cidade. “As nossas unidades de saúde estão sempre preparadas para receber a demanda, as vacinas são oferecidas na rotina, de acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde. É importante ressaltar que a prefeitura tem dez unidades de horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas, que funcionam inclusive aos sábados, das 8h às 12h, para atender àqueles pais que trabalham e muitas vezes não podem ir às unidades no horário normal. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é de que não medíssemos esforços para controlar o sarampo na cidade”, alertou Adriana.

A merendeira Andréia Ramos de Oliveira enfrentou a chuva, mas não deixou de levar os filhos Michael, de 17 anos, e Ludmila, de 11 anos, para garantir a proteção contra as doenças. “Essa iniciativa da prefeitura é muito importante para as nossas crianças. Para mim, a vacinação é muito importante. Desde quando eles eram bebês eu procuro manter os cartões de vacina atualizados. Essa é a melhor forma de evitar que as nossas crianças tenham essas doenças”, afirmou.

Em toda a cidade, 40 Unidades de Saúde funcionaram das 8h às 12h para fazer a intensificação. Cada Distrito de Saúde da Semsa teve dez Unidades de Saúde em funcionamento com equipes de vacinação. No Disa Rural, a estratégia é diferenciada, sendo executada durante a semana, com atuação com postos volantes.

Os quatro novos casos de sarampo em Manaus foram notificados entre janeiro e fevereiro deste ano. Três foram notificados entre pacientes na faixa etária de 15 a 26 anos e um em uma criança de oito meses de idade, todos do sexo masculino, moradores dos bairros Monte das Oliveiras (zona Norte), Distrito Industrial II (zona Leste), Nova Esperança (zona Oeste) e Presidente Vargas (zona Sul).