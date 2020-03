Com 1 caso de coronavírus em Manaus, UEA mantém aulas após Ufam suspender atividades

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irá manter as aulas na próxima semana, após o primeiro caso de coronavírus ser confirmado em Manaus na sexta-feira (13).

Segundo o reitor Cleinaldo Costa, a situação será reavaliada ao longo da próxima semana conforme as atualizações dos dados epidemiológicos. Para reforçar sua decisão, ele voltou a publicar um comunicado com recomendações sobre o coronavírus elaboradas pela Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias.

Já a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) decidiu suspender suas atividades acadêmicas e administrativas até o final do mês, com reavaliação da situação após esse período.