Colaboração entre Inpa e Lacen permite acelerar diagnóstico do covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) disponibilizou um termociclador à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que será utilizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen) em análises de confirmação da presença do vírus Sars-CoV 2, que causa a Covid-19.

O empréstimo de equipamentos como esse, obtidos por financiamento à pesquisa, demonstra a importância do uso compartilhado entre várias instituições, facilitando a realização de um maior número de testes de diagnóstico e favorecendo as medidas de atendimento aos pacientes, com maior rapidez.

O termociclador ou máquina PCR é um equipamento utilizado para detectar a presença de material genético em amostras analisadas. Possibilita o uso de método molecular ou reação em cadeia da polimerase (PCR/Polymerase Chain Reaction), para o diagnóstico da presença do vírus em amostras analisadas. O diferencial dele é fazer isso em tempo real.

“Assim, os testes de diagnóstico para a Covid-19 serão realizados em menos tempo, o que vai ajudar as autoridades em saúde do Amazonas a agirem mais rápido, isolando e tratando pacientes da doença”, explica o técnico do LEEM e mestre em microbiologia, Rogério Pereira.

A PCR em Tempo Real, ou Real Time Quantitative PCR, é uma variação da técnica de PCR, que permite que a amplificação dos resultados e a detecção de RNA ocorram simultaneamente. O resultado é visualizado em tempo real durante a amplificação da sequência de interesse, com capacidade ainda de gerar resultados quantitativos com maior precisão.

“Assim, podemos fazer um quantitativo da carga viral da amostra, isso determina o quanto o paciente é um potencial transmissor da doença e, dessa forma, saber também a fase clínica da doença. Quanto maior a carga viral mais próxima à fase aguda. Com isso, a confirmação é feita com mais precisão, reduzindo as chances de confundi-la com outras doenças respiratórias”, acrescenta Pereira.

O coordenador do LEEM, o biólogo Adalberto Luis Val, comemora a parceria e avalia que ela é resultado de sucessivos investimentos realizados ao longo do tempo para incremento de infraestrutura e formação de mão de obra científica.

“A sociedade brasileira, por meio do CNPq e Capes, e a sociedade amazonense, por meio da Fapeam, investiram recursos significativos em C&T ao longo das últimas décadas. Com esse apoio produzimos informações relevantes e formamos pessoal. Nesse momento, nossa colaboração é necessária. Entre os caminhos possíveis o uso do equipamento para diagnóstico do novo coronavírus”, disse Val. “Este é o mesmo equipamento que usamos para estudar os peixes que nos alimentam, mas que agora nos serve para ajudar em outra área, a Covid-19. A operação do equipamento será feita por uma doutora formada pelo Inpa”, conclui Val.