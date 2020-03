Cobra jararaca é capturada em estacionamento de sorveteria em Manaus

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Uma jararaca foi capturada em um estacionamento da Sorveteria Glacial na tarde desta sexta-feira (6), na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra. A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental.

O animal estava saudável e sem ferimentos, sendo posteriormente solto na área de mata no Tarumã-Açu.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.