CMM oferta 120 vagas em cursos de Informática Básica e Avançada

Manaus/AM - A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar, da Câmara Municipal de Manaus (ELVLA/CMM), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições para os cursos de Informática Básica e Avançada, no período de 2 a 6 de março.

No primeiro semestre serão ofertadas 120 vagas e os interessados em participar dos cursos deverão comparecer à sede da CMM, na Padre Agostinho Caballero Martin, 850, Santo Antônio, das 8h às 14h e apresentar original e cópia do RG, CPF e um comprovante de residência.

Quem estiver interessado em fazer o curso de informática avançada precisa apresentar o certificado de conclusão do curso de Informática Básica.

Segundo a secretaria da Escola do Legislativo, Cristiane Monteiro, a procura pelos cursos cresce a cada ano. "Por isso estamos divulgando com antecedência e alertando aos interessados que se programem para vir nos primeiros dias, pois o número de vagas é limitado", disse.

As aulas começam no dia 09 de março e terminam em 05 de junho. Cada curso tem com carga horária de 80 horas. Serão formadas quatro turmas, sendo duas de informática básica, com 30 alunos cada, e duas de informática avançada, também com 30 vagas.