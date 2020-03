Cinemas de Manaus decidem suspender exibições

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - As salas de cinemas em Manaus estão fechadas em quase sua totalidade a partir desta quinta-feira (19) como medida de prevenção do novo coronavírus (Covid-19). Somente três das cinco salas do Shopping Grande Circular, continuarão funcionando, segundo o CineSet.

Manaus possui cerca de 60 salas de cinema em 10 shoppings. Em Manacapuru, o Cine Kimak, também já anunciou suspensão de suas atividades.

O Casarão de Ideias também suspendeu as exibições de filmes.