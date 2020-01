Cineasta promove curso gratuito no Casarão de Ideias em Manaus

Manaus/AM - Contemplado pelo edital de Conexões Culturais 2018 da Prefeitura de Manaus, a Formiga de Fogo Filmes promoverá, de 20 a 24 de janeiro, o curso “Documentário/Ativismo”, no Casarão de Ideias, na rua Barroso, 279, Centro. As inscrições gratuitas para as 20 vagas ofertadas estão abertas até quarta-feira, 15/1.

O curso tem como principal objetivo provocar a reflexão sobre a função política do cinema de não-ficção. A atividade será ministrada das 14h às 17h pelo cineasta amazonense Aldemar Matias. Em cada aula haverá a projeção de um documentário (integral ou parcial, dependendo da duração) devidamente escolhido e, em seguida, será proposto um debate aos participantes.

“Abordaremos sobre as possibilidades de atuar como cineasta e ativista ao mesmo tempo, limites entre o documentário como obra artística e peça de propaganda, o tipo de construção narrativa que alcança um público mais avesso ao discurso político do filme, transformações do ponto de vista do próprio cineasta ao assistir sua obra e outros questionamentos que serão analisados”, explicou Matias.

O curso tem carga horária total de 15 horas. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário on-line, disponível no link http://bit.ly/docativismo2020.

Podem participar estudantes e profissionais da área do audiovisual, ativistas da área de Organizações não Governamentais (ONGS) e o público em geral interessado no tema. Os selecionados serão divulgados no dia 16 de janeiro.