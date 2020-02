Cinco plantas amazônicas devem entrar para lista de fitoterápicos do SUS até 2022

O programa Rotas da Biodiversidade no Amazonas busca incentivar cadeias produtivas do estado e promover o desenvolvimento regional com a estruturação de produtos como fitoterápicos, fitofármacos e biocosméticos.

Diversas oficinas estão sendo realizadas pelo comitê gestor do programa, a fim de identificar insumos para que as plantas medicinais sejam ofertadas na rede pública de saúde amazonense.

A pesquisadora Fabiana Frickmann, do Departamento da Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas é gestora da Redesfito da Fundação Osvaldo Cruz no estado e integra o Comitê.

Ela explica que os estudos prévios buscam identificar cadeias produtivas consistentes para que a oferta de fitoterápicos aos SUS seja consolidada e sustentável.

No Amazonas, o programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, mas integra uma iniciativa maior, do Ministério do Desenvolvimento Regional, chamado “Rotas de Integração Nacional”

Ao todo, o programa do Governo Federal, reúne 42 unidades instaladas em todas as regiões do Brasil.

São 10 tipos de rotas em atuação, entre elas a do Açaí; do Cacau; da Fruticultura; e do Mel.