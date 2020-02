Ciclistas marcam pedalada em apoio à procura de Erlon Gabriel em Manaus

Manaus/AM - É esperado centenas de ciclistas para a ação 'Pedalada Em Busca de Erlon Gabriel' que acontecerá nesta sexta-feira, dia 14 de Fevereiro, às 20h na Avenida do Samba até o Centro da cidade.



A pedalada tem o objetivo de alertar a sociedade sobre riscos de sequestros com crianças e adolescentes, também para incentivar a procura de Erlon Gabriel, que está desaparecido desde o dia 06 de Fevereiro.



Os ciclistas estarão com roupas na cor amarela, entregando panfletos e carro de som para chamar a atenção da população.



A ação foi idealizado pela Comissão dos Ciclistas do Amazonas e tem o apoio da família.



Mais informações: (92) 99247-1202

