‘Chat Saúde On-line’ vai tirar dúvidas sobre o coronavírus em Manaus

Tempos amargos

Manaus/AM - Em mais uma iniciativa para oferecer um canal confiável de informações sobre o novo coronavírus à população, a Prefeitura de Manaus lança o serviço “Chat Saúde On-line”, um bate-papo virtual criado pela equipe de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para tirar as dúvidas da população sobre a Covid-19.

“Uma medida muito necessária, diante da grande quantidade de fakes news que surgem todos os dias, causando ainda mais dúvidas na população. Agora, o cidadão ou cidadã conta com um canal direto para saber mais, buscar orientações e serviços direcionados à prevenção e ao combate da Covid-19”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O serviço funciona no hotsite “Todos contra o novo coronavírus”, lançado pela Prefeitura de Manaus nesta semana, no endereço https://covid19.manaus.am.gov.br/. O chat foi estruturado para oferecer esclarecimentos em cinco eixos: Novo Coronavírus, Vacina, Atendimento Médico, Atendimento Psicológico e Atendimento Farmacêutico. A parte dedicada à vacinação, por exemplo, vem desfazer um equívoco que tem sido muito comum entre o público: as vacinas usadas para prevenir diferentes tipos de gripe, como a Influenza, não têm qualquer efeito sobre o novo coronavírus, como boa parte da população ainda acredita.

O “Chat Saúde On-line” é alimentado por uma equipe multidisciplinar de profissionais da Semsa, que inclui médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos. O serviço funciona de 7h às 22h, de segunda a sexta, e de 8h às 16h, aos sábados e domingos. Para entrar, basta informar nome e e-mail.

A Prefeitura de Manaus entende que dar toda a informação ao público, com seriedade e responsabilidade, é fornecer uma ferramenta tão poderosa no combate à pandemia quanto remédios e profissionais de saúde. Os novos canais de atendimento concretizam esse princípio.