Cetam abre inscrições para cursos de capacitação em Manaus

Manaus/AM - O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), inicia, nesta quinta-feira (05), as inscrições para diversos cursos de capacitação profissional destinados aos moradores do Parque Residencial Mestre Chico II, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital.

As inscrições serão realizadas no escritório de apoio do Mestre Chico II, até o preenchimento total das vagas. As capacitações serão disponibilizadas prioritariamente aos moradores do residencial - que participaram dos cursos no ano passado - e, em seguida, aos demais moradores do parque e entorno.

Cursos - Neste ano, os cursos oferecidos aos moradores do Prosamim Mestre Chico II são: Gerenciamento de Resíduos Hospitalares e Metodologia de Análises e Soluções de Problemas, com aulas no turno vespertino; Linguagem de Libras (básico); Agente de Inspeção de Qualidade; Interpretação da ISO 9001; Operações em Logística; Assistente Administrativo; e Planejamento, Controle e Produção de Materiais, com aulas no período da noite.

A assistente social do Mestre Chico II, Mercedes Sena, explicou que uma parte das vagas dos cursos já foi reservada aos moradores do residencial, mas que as vagas em aberto serão disponibilizadas aos moradores do entorno do Prosamim.

“Terão prioridade os moradores que fizeram os cursos em 2019 e que querem continuar se aprimorando para o mercado de trabalho. Contudo, se essas vagas não forem preenchidas por esse público, os demais moradores do entorno poderão usufruir dos cursos”, afirmou.

Documentos necessários - Para se inscrever em um dos cursos oferecidos, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e certificado do Ensino Médio.