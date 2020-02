Centro de convivência é entregue revitalizado em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas entregou, nesta segunda-feira (03/02), o Centro Estadual de Convivência da Família Professora Teonízia Lobo revitalizado. O local concentrou parte das ações realizadas pelo Governo do Estado durante a primeira edição do programa “Muda Manaus”, em dezembro de 2019.

Os serviços realizados no centro social do bairro Mutirão, zona Norte, foram executados por meio de parceria entre as secretarias de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e de Administração Penitenciária (Seap), que disponibilizou 10 reeducandos e seis fiscais, por meio do projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”. Além dos reeducandos da Seap, as intervenções contaram com a mão de obra de outros 11 trabalhadores da Seinfra.

“Esse espaço foi revitalizado com ajuda de mão de obra do nosso programa de ressocialização. Eu pedi um levantamento inicial desse trabalho, que ficou na casa dos R$ 400 mil. Então, eu conversei com o coronel Vinícius (Almeida), da secretaria de Administração Penitenciária. Através do nosso programa de ressocialização, estamos entregando por R$ 65 mil. Isso é ter responsabilidade com o dinheiro público”, frisou o governador.

Serviços executados

O centro de convivência do Mutirão teve suas dependências revitalizadas pelo “Muda Manaus”, dentro de ações que abrangeram, ainda, o Campo do Lidam, construção de pontes, limpeza e revitalização de ruas do bairro. Os prédios e a quadra do espaço receberam serviços de lixamento, emassamento e pintura das áreas externas e internas, guarita, pintura de portas e esquadrias metálicas; e ainda a substituição de luminárias e das calhas de águas pluviais.

Os serviços se concentraram, inicialmente, nos prédios onde estão localizados o auditório e as salas da videoteca, do camarim, do salão de beleza e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que receberam serviços de lixamento, emassamento e pintura.

“Uma das cobranças maiores era a quadra, demarcação, pintura e reforma das grades, que estavam soltas, precisaram ser soldadas. É um dos espaços mais usados que nós temos. Foi uma revitalização de fundamental importância. A comunidade está muito feliz, porque nós fomos o centro pioneiro na abertura do projeto Muda Manaus”, destacou a diretora do centro de convivência do Mutirão, Anália Sampaio.