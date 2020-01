Cavalos fogem e quase são atropelados em avenida movimentada de Manaus; veja vídeo

Manaus/ AM - Uma cena nada comum foi registrada no fim da noite desta quarta-feira (15): Dois cavalos cavalgavam entre os carros na avenida Max Teixeira, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os animais, que podem ter fugido de alguma chácara, corriam lado a lado entre carros de passeio, ônibus e caminhões. Os donos, faziam as buscas, porém, levou um tempo para que os cavalos fossem alcançados e contidos.

Por sorte, nenhum acidente foi provocado e os animais não sofreram nenhum ferimento.

A avenida Max Teixeira é uma das mais movimentadas de Manaus, onde já foram registrados vários acidentes fatais com pedestres e ocupantes de veículos.